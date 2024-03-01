43 человека погибли при пожаре в ресторане в столице Бангладеш
Сегодня, 05:22
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Сегодня, 05:22Сегодня, 05:22
119Фото: daily-bangladesh.com
По меньшей мере 43 человека погибли и 12 человек пострадали при пожаре в одном из ресторанов в столице Бангладеш Дакке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Daily Bangladesh.
Эти данные подтвердили в министерстве здравоохранения страны.
75 посетителей ресторана были спасены, их число может возрасти.
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