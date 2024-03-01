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43 человека погибли при пожаре в ресторане в столице Бангладеш

Сегодня, 05:22
АВТОР
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daily-bangladesh.com Сегодня, 05:22
Сегодня, 05:22
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Фото: daily-bangladesh.com

По меньшей мере 43 человека погибли и 12 человек пострадали при пожаре в одном из ресторанов в столице Бангладеш Дакке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Daily Bangladesh.

Эти данные подтвердили в министерстве здравоохранения страны. 

75 посетителей ресторана были спасены, их число может возрасти.

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