43 человека погибли при пожаре в ресторане в столице Бангладеш

По меньшей мере 43 человека погибли и 12 человек пострадали при пожаре в одном из ресторанов в столице Бангладеш Дакке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Daily Bangladesh.

Эти данные подтвердили в министерстве здравоохранения страны.

75 посетителей ресторана были спасены, их число может возрасти.