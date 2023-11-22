4000 жителей Исландии эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана

Четыре тысячи жителей небольшого портового города Гриндавик в Исландии, где уже в земле появились массивные трещины, были эвакуированы 10 дней назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Если они смогут вернуться, то не раньше, чем через несколько недель, а может и месяцев.

"Ни у кого в Гриндавике не будет нормального Рождества. Поэтому мы ожидаем, что жители захотят вывезти ещё часть своих вещей. Строительство заграждений вокруг электростанции идёт неплохо. Мы даже немного опережаем график", - сказал руководитель Агентства гражданской обороны Видир Рейниссон.

За первые 12 часов вторника возле Гриндавика зафиксировано почти 170 небольших землетрясений - это предупреждение о вероятном извержении лавы. С 11 ноября тысячи мелких толчков сотрясли территорию полуострова Рейкьянес, в результате чего несколько домов и других построек получили серьёзные повреждения.