400 человек прописали в одной квартире в Астане

"Резиновые" квартиры выявили в Астане полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что с начала этого года в ходе проверок обнаружено 35 адресов, на которых зарегистрировано множество граждан, фактически там не проживающих. Собственники данных квартир привлечены к административной ответственности.

Сотрудники миграционной службы составили около 40 протоколов, из которых шесть нарушителей были привлечены к ответственности повторно.

"Полицейские выявили квартиру, где было зарегистрировано более 400 человек. И другую квартиру, в которой числилось более 230 граждан Республики Казахстан. По заявлению собственников жилья, не проживающие, но зарегистрированные по данным адресам граждане Республики Казахстан, были сняты с регистрации", – отмечается в сообщении.

Указывается, что в законодательстве нет ограничений в части количества зарегистрированных граждан по одному адресу. Однако зарегистрировавшиеся граждане обязаны фактически проживать по месту регистрации.