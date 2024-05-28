400 человек прописали в одной квартире в Астане
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"Резиновые" квартиры выявили в Астане полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что с начала этого года в ходе проверок обнаружено 35 адресов, на которых зарегистрировано множество граждан, фактически там не проживающих. Собственники данных квартир привлечены к административной ответственности.
Сотрудники миграционной службы составили около 40 протоколов, из которых шесть нарушителей были привлечены к ответственности повторно.
"Полицейские выявили квартиру, где было зарегистрировано более 400 человек. И другую квартиру, в которой числилось более 230 граждан Республики Казахстан. По заявлению собственников жилья, не проживающие, но зарегистрированные по данным адресам граждане Республики Казахстан, были сняты с регистрации", – отмечается в сообщении.
Указывается, что в законодательстве нет ограничений в части количества зарегистрированных граждан по одному адресу. Однако зарегистрировавшиеся граждане обязаны фактически проживать по месту регистрации.
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