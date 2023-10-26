400 часов общественных работ на 92 дня в колонии обменял житель Павлодарской области

Житель Павлодарской области не захотел трудиться на общественных работах, поэтому суд изменил наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Павлодарской области одному сельчанину суд назначил наказание - 400 часов общественных работ, но тот не приходил на рабочее место и говорил, что не хочет работать. Поэтому сотрудники пробации направили материал о замене наказания в суд.

Суд заменил общественную работу на лишение свободы на 92 дня. Мужчина был взят под стражу в зале суда.



