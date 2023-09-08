40 заседание РАТС ШОС прошло в Астане

Вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия обсудили на 40 заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

По информации КНБ РК, на 40 заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) заседании РАТС ШОС были рассмотрены вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Подведены промежуточные результаты выполнения Программы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.

Председатель КНБ Республики Казахстан Ермек Сагимбаев отметил, что РАТС ШОС с момента создания внесла весомый вклад в развитие организации и стала опорой и координирующим центром борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на региональном и глобальном уровнях.

Сообщается, что сторонами был подписан документ о реализации совместных проектов и иных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в регионе.

Отмечается, что в планах у стран-участниц проведение семинара в Индии и совместного учения по предотвращению использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Участие в РАТС ШОС приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС. В качестве наблюдателей выступили представители Беларуси и Монголии.

Следующее заседание РАТС ШОС пройдет на территории Китайской Народной Республики.

Отметим, в ШОС входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.