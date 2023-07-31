40 литров коже приготовил осужденный повар для содержащихся в колонии Семея

Фото: Polisia.kz

Осужденный Нурсултан – кондитер с высшем образованием технолога по приготовлению пищи. Бывший член общественного объединения "Ассоциаций шеф-поваров Казахстана". По специальному рецепту он приготовил работающим осужденным коже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Моя мама всегда готовит такой коже. В жаркую погоду человек теряет аппетит, употребляя только холодные напитки. Мне повезло заниматься любимым делом, еще и в столовой. Куда сложнее тем, кто трудится на улице и производственных цехах. Потому мне пришла идея – помочь чем смогу. Я приготовил 40 литров коже, накормил им 160 осужденных. Мне нравится, когда приготовленную мной еду хвалят и едят с удовольствием. До ареста мы с женой мечтали открыть маленький ресторан, куда могли бы ходить не только состоятельные, но и простые люди. Супруга меня посещает систематически, не оставляя без поддержки, за что я очень ей благодарен", – говорит Нурсултан.

Раньше Нурсултан работал управляющим в ресторане Алматы. В один день между ним и его подчиненным возникла драка, которая закончилась летальным исходом для подчиненного, а для Нурсултана – лишением свободы на 11 лет. По словам осужденного, на месте умершего мог бы оказаться и он. А в 2020 году в честь празднования 8 марта Нурсултан испек большой торт для женщин с онкологическими заболеваниями, он передан через администрацию учреждения.