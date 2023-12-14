40 квартир получили очередники в Рудном

По словам руководителя ГУ "Отдел жилищной инспекции" акимата Рудного Меирбека Исмагулова, в доме 107 на улице Ленина успешно перераспределено 40 квартир. Заселены различные категории граждан. Восемь квартир получили многодетные семьи, девять - сироты, 23 - представители социально уязвимых слоёв населения.

В городе восстанавливают ещё два здания: на улице Горького, 64, где будет 56 квартир, и на улице Ленина, 215, там подготовят 114 квартир.

Усилия направлены на улучшение жилищных условий в городе и предоставление дополнительного жилья для населения.

С начала года отдел ЖКХ проводит инвентаризацию жилого фонда. За этот период выявлено и возвращено в коммунальную собственность 53 квартиры. 41 человек заселён в порядке очерёдности, включая представителей многодетных семей, сирот, бюджетников, аварийщиков и представителей СУСН. Процесс заселения продолжается, обеспечивая безопасные и комфортные условия для новых жителей.

Работы проводит компания "Qazaqstan Construction Holding", которая специализируется в строительстве и реконструкции жилых зданий. Существуя на рынке с 2006 года, компания завоевала репутацию надёжного подрядчика, выполняющего контрактные обязательства с высоким качеством и в установленные сроки. Особое внимание уделяется контролю качества проводимых работ, а также вопросам охраны труда и техники безопасности на стройплощадке.

По словам директора Qazaqstan Construction Holding Нуралхана Кульчикова, в этом году планируется сдать более шести тысяч квадратных метров жилья. В следующем - более двух тысяч. Всё это жилье предназначено для уязвимых слоёв населения.