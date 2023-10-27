В Актюбинской области достаточно коек для пациентов с корью, сообщил руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев, передает BaigeNews.kz.

"В настоящее время 40% коек для больных корью в Актюбинской области свободны. Продолжают находиться на стационарном лечении 143 пациента с корью (г. Актобе - 113), в их числе 119 детей. Всего по области развернуты 236 коек, в том числе в Актобе 135 коек в "Чайке" - это сейчас единственный в областном центре стационар по лечению кори, в других медучреждениях города больных этой инфекцией нет", - отметил Рустем Исаев.

Напомним, регистрация кори на территории Актюбинской области началась в феврале текущего года. На сегодня зарегистрировано более 1220 случаев с подозрением на коревую инфекцию, из них лабораторно подтверждено 579 (51,6%) случаев.

Свыше 77% случаев заболевания зарегистрировано среди детей, не привитых против кори.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, группы в детских садах и классы в школах области на карантин не закрывались.

Как известно, рост заболеваемости корью за последнюю неделю наблюдался по всей стране. По официальным данным, больше всего заболевших фиксируется в Алматинской и Жамбылской областях, а также в Алматы, Шымкенте и Астане.