Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok
tiktok.com/@a_zhuniskhanqyzy Сегодня, 17:18
273
Сегодня, 17:18
273
Фото: tiktok.com/@a_zhuniskhanqyzy

40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok

Пользователь TikTok Акерке Жунисхан удивила подписчиков подробными видеороликами подготовки к свадьбе. Но больше всего восхищения вызвало грандиозное по своему объёму и шикарному дизайну платье, передаёт BaigeNews.kz.

В обном из роликов невеста поясняет, что платье весит около 30-40 килограммов. Вставать и садиться в нём девушке помогали.

Многим подписчикам стало интересно, как в таком "королевском" наряде танцевать свадебный вальс.

@a_zhuniskhanqyzy #свадебноеплатье ♬ оригинальный звук - Акерке Жунисхан

@a_zhuniskhanqyzy Ответ пользователю @ФЕРИДЕ ♬ Still with you qazaq version - XAN
Но затем, невеста подробно показывает, как танцует в этом сказочном платье. Правда, и на этот раз не без помощи подруг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:18
273
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх