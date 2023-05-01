40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok

Фото: tiktok.com/@a_zhuniskhanqyzy

Пользователь TikTok Акерке Жунисхан удивила подписчиков подробными видеороликами подготовки к свадьбе. Но больше всего восхищения вызвало грандиозное по своему объёму и шикарному дизайну платье, передаёт BaigeNews.kz.

В обном из роликов невеста поясняет, что платье весит около 30-40 килограммов. Вставать и садиться в нём девушке помогали.

Многим подписчикам стало интересно, как в таком "королевском" наряде танцевать свадебный вальс.

Но затем, невеста подробно показывает, как танцует в этом сказочном платье. Правда, и на этот раз не без помощи подруг.