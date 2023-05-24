"40 долларов против 1000" — депутат сравнил полигонные выплаты в Казахстане и Японии

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Депутат мажилиса Нурлан Ауесбаев в своём депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сравнил пособия для пострадавших от радиации во время ядерных испытаний на казахстанском полигоне в Семипалатинске и Японии, передаёт BaigeNews.kz.

Ауесбаев указал на существенную разницу в денежных компенсациях. Так, согласно казахстанскому законодательству, пострадавшим гражданам выплачивается единовременная денежная компенсация. Её размер определяется индивидуально, зависит от категории зоны влияния и максимально составляет всего лишь 18 тысяч тенге (5,23 МРП) за каждый год проживания в период с 1949 по 1965 год. При этом граждане, проживающие сегодня на территориях радиационного риска, имеют право на дополнительную оплату труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Однако льготы действуют только на территории бывшего Семипалатинского полигона в Абайской области.

"В Японии пострадавшим от ядерных бомб ежемесячно выплачивается такие виды выплат, как специальная медицинская выплата для лечения заболеваний, связанных с атомной радиацией, выплата для наблюдения за здоровьем, выплата для сохранения здоровья, выплата по уходу для найма медсестры и т.д. Их размеры превышают 1000 долларов", — сказал депутат во время заседания мажилиса.

Ауесбаев подчеркнул, что до сих пор нет точных данных о количестве пострадавших в результате деятельности полигона. По разным оценкам от ядерных испытаний пострадали, по меньшей мере, более 1,5 миллиона человек.

По словам парламентария, жители расположенных рядом с полигоном населённых пунктов по-прежнему страдают от заболеваний, вызванных радиацией, а последствия облучения сказываются на их потомках.

"Ранее правительством было сообщено, что для реализации принципа адресности медико-социальной защиты населения, пострадавшего в результате деятельности полигона и их потомков в период с 2017 по 2019 годы проведены исследования, и по результатам данного исследования будут выработаны соответствующие предложения и приняты меры. Однако результаты данного исследования остались на уровне предложении. Хочу отметить, что на исследования из бюджета были затрачены немалые средства. Также сообщено, что в 2021 году будет создана Межведомственная рабочая группа для обсуждения выработанных подходов и внесения конкретных предложений с участием представителей заинтересованных государственных органов, и будут выработаны подходы по последовательной реализации перехода к оказанию адресной социальной поддержки граждан в зависимости от полученной дозы облучения. Как я уже ранее отметил, опять же мы не видим результатов работы", — сказал Нурлан Ауесбаев.

Поэтому на основании изложенного депутат озвучил предложения фракции ОСДП по данному вопросу: