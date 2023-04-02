3D принтеры будут производить на базе казахстанского вуза

Фото: enu.kz

На базе Евразийского национального университета в 2023 году планируется создание мини-производства по сборке 3D принтеров различных форматов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

Предполагаемая производственная мощность - до 300 принтеров в год. Выпуск 3D принтеров будет налажен на базе научно-производственного центра ENU-Lab.

"Выпуск 3D принтеров изначально планируется в строительной и других отраслях. В дальнейшем 3D принтер можно будет использовать для производства новых строительных материалов на основе геополимеров с дальнейшей коммерциализацией на базе научно-производственного центра Enu-Lab. Производство будет запущено впервые в Казахстане с учётом новых технологий в данном сегменте", - прокомментировала директор департамента развития инноваций ЕНУ Асель Джексембаева.

Основными заказчиками выпускаемой продукции станут технопарки, образовательные, научные учреждения, индустриальные предприятия не только Казахстана, но и зарубежных стран. Есть возможность экспорта выпускаемой продукции.



В проекте примут участие студенты ЕНУ, которые получат практический опыт и возможность для проведения научных исследований в данном направлении.