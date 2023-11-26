39 палестинцев освободят в обмен на 13 израильтян и семь иностранцев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
39 палестинских гражданских лиц будут освобождены в обмен на 13 израильских заложников и семерых иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
По словам пресс-секретаря, "препятствия удалось преодолеть при посредничестве Катара и Египта".
Несколько часов ранее вооружённое крыло ХАМАС заявило, что откладывает освобождение второй группы заложников, удерживаемых в секторе Газа, до тех пор, пока Израиль "не начнёт соблюдать соглашение".
Бригада "Эззедин аль-Кассам" требовала "въезда грузовиков с гуманитарной помощью на север сектора Газа" и соблюдения "критериев отбора" при освобождении палестинских заключённых, говорится в пресс-релизе.
Правительство Израиля подтвердило, что после задержки со стороны ХАМАС сделка по освобождению заложников возобновлена.
Самое читаемое
- "Захлебывались и замерзали": судьбой казахстанских тазы обеспокоены ученые и зоозащитники
- Сократить прогулки в субботу рекомендуют жителям Алматы
- 22 тысячи человек подписали петицию об отмене утильсбора
- Аким Жетысу озвучил свою заработную плату
- Казахский чемпион мира по боксу побывал в нокдауне и разгромил соперника в Узбекистане