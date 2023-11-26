  • 26 Ноября, 03:59
  • BAIGENEWS

39 палестинцев освободят в обмен на 13 израильтян и семь иностранцев

Сегодня, 03:40
АВТОР
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aa.com.tr Сегодня, 03:40
Сегодня, 03:40
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Фото: aa.com.tr

39 палестинских гражданских лиц будут освобождены в обмен на 13 израильских заложников и семерых иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

По словам пресс-секретаря, "препятствия удалось преодолеть при посредничестве Катара и Египта".

Несколько часов ранее вооружённое крыло ХАМАС заявило, что откладывает освобождение второй группы заложников, удерживаемых в секторе Газа, до тех пор, пока Израиль "не начнёт соблюдать соглашение".

Бригада "Эззедин аль-Кассам" требовала "въезда грузовиков с гуманитарной помощью на север сектора Газа" и соблюдения "критериев отбора" при освобождении палестинских заключённых, говорится в пресс-релизе. 

Правительство Израиля подтвердило, что после задержки со стороны ХАМАС сделка по освобождению заложников возобновлена.

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