38 человек погибли за день от ударов молнии в Индии

По меньшей мере 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молнии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на India Today.

Больше всего погибших в результате ударов молний приходится на город Пратапгарх, за ним следуют семь в Султанпуре, шесть в Чандаули, пять в Майнпури, четыре в Праяградже, по одному в Аурае, Деории, Хатрасе, Варанаси и Сиддхартнагаре. Десятки жителей этих районов также получили ожоги.

"Большинство жертв, в том числе двое двоюродных братьев в возрасте 13 и 15 лет, пострадали от удара молнии во время работы на ферме или рыбалки. Среди семи погибших в Султанпуре трое были детьми. Жертв ударила молния, когда они сажали рисовые поля, собирали манго или ходили за водой. Одна женщина, которая пряталась под деревом во время сильного дождя, скончалась на месте после удара молнии", - сказано в публикации.

14-летний мальчик умер в Аурае, когда прятался под манговым деревом во время дождя. В Деории пятилетняя девочка умерла после удара молнии, когда шла к фермерскому полю, где уже находились члены её семьи. В Варанаси в двух братьев ударила молния, один скончался от ожогов, другой сейчас проходит лечение.