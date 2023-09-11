3,6 трлн тенге планирует изъять правительство Казахстана из нацфонда в 2024 году
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3,6 трлн тенге планирует изъять из Нацфонда правительство Казахстана в 2024 году, сообщил вице-министр Абзал Бейсенбекулы, передаёт BaigeNews.kz. На презентации законопроектов о бюджете страны, он подчеркнул, что средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов.
Речь идет о модернизации автомобильных дорог, теплосетей, газо-и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство объектов в рамках проектов "Комфортная школа" и "Модернизация здравоохранения на селе".
"Данные мероприятия в рамках исполнения поручений Главы государства и соответствуют задачам предвыборной программы партии "Аманат", - сказал вице-министр.
Он также добавил, что в следующем году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,6 процента к валовому внутреннему продукту, а к 2026 году постепенно снизится до 2,3 процента.
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