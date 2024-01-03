34 млн тенге перевёл на личные счета сотрудник ТОО в Акмолинской области

Растрату 34 миллионов тенге расследуют акмолинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Недостачу выявили в одном из ТОО в Аршалынском районе. Глава компании написал заявление в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 33-летний работник ТОО. По версии следствия, подозреваемый, путём внесения недостоверных сведений, переводил деньги предприятия на банковский счёт созданного им ИП.

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК - “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”.

Проводится судебно-экономическая экспертиза.





