34 млн тенге перевёл на личные счета сотрудник ТОО в Акмолинской области
Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31Сегодня, 20:31
137Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Растрату 34 миллионов тенге расследуют акмолинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Недостачу выявили в одном из ТОО в Аршалынском районе. Глава компании написал заявление в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 33-летний работник ТОО. По версии следствия, подозреваемый, путём внесения недостоверных сведений, переводил деньги предприятия на банковский счёт созданного им ИП.
По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК - “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”.
Проводится судебно-экономическая экспертиза.
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