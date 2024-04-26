33 нарушения: объявлены результаты внеплановой проверки "Майкаинзолото"

Госинспекторы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС провели внеплановую проверку АО "Майкаинзолото" на основании неоднократных обращений граждан по соблюдению предприятием норм промышленной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Обследованы Майкаинский подземный рудник, обогатительная фабрика, хвостохранилище.

"По итогам проверки выявлено 33 нарушения, выдано предписание об их устранении, наложено два административных штрафа по части 1 статьи 297 и части 1 статьи 298 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в ведомстве.