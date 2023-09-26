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3,3 млн казахстанцев остаются незастрахованными – Гиният

Вчера, 11:28
АВТОР
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Baigenews.kz Вчера, 11:28
Вчера, 11:28
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Фото: Baigenews.kz

Глава Минздрава Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, где больше всего незастрахованных в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ажар Гиният рассказала о проблемах системы здравоохранения.

"Первое — обеспечение доступности медицинской помощи. Следует отметить, что наибольшее количество жалоб приходятся на города Астана, Алматы, Акмолинскую, Атыраускую области. Вместе с тем, 3,3 миллиона населения остаётся незастрахованным в системе ОСМС, наибольшее количество отмечается в области Жетысу, Алматинской, Жамбылской областях и Шымкенте", - сообщила министр.

Указала она и на дефицит медицинских кадров. Наибольшая потребность отмечается, по ее словам, в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

"Третье — это недостаточная инфраструктура объектов здравоохранения. Сегодня в более 200 сельских населенных пунктах отсутствуют медицинские объекты, износ зданий составляет 56%, медицинской техникой - 50 %. Четвертое — это проблемы в формировании навыков здорового образа жизни у населения.

В стране 21% взрослого населения употребляют табак, 20% детей имеют избыточную массу тела, а 6% страдают ожирением. Среди подростков в возрасте 11-15 лет регулярно потребляют вейпы-10%, энергетические и сладкие напитки-17,5%, распространенность избыточной массы тела составляет 15%", - резюмировала министр.

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