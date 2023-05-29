33 коровы: кражу скота на 13 млн тенге раскрыли полицейские ВКО

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Полицейские ВКО при координации прокуратуры области задержали гражданина, который занимался хищением скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на территории Уланского района Восточно-Казахстанской области установлен местный житель, который продолжительное время занимался кражей скота.

"Проверкой установлена причастность данного гражданина к трем фактам скотокрадства на территории Уланского района, совершенные им в 2023 году. Всего мужчина похитил 33 домашних животных, на сумму более 13 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

В настоящее время принятыми мерами сотрудниками полиции похищенный скот изъят на одном из скотных рынков Алматинской области и возвращен потерпевшим. Материальный ущерб полностью возмещен. Подозреваемый водворен в ИВС ОП Уланского района в порядке статьи 128 УПК РК.