33-градусные морозы и метели прогнозируют в Казахстане

В начале недели западная и северная части Казахстана будут под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, на западе и севере республики пройдут осадки в виде дождя и снега.

6 декабря на севере страны прогнозируется сильный снег, ожидаются гололёд и метель. На юге и юго-востоке Казахстана - погода без осадков.

7 декабря по всей республике ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха: ночью на западе, в центре и на востоке страны до 10-18 мороза, на северо-западе и севере республики - до 25-33 градусов со знаком минус, на юге столбики термометров опустятся до 5-13 мороза.

Кроме того, по Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.