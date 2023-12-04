33-градусные морозы и метели прогнозируют в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В начале недели западная и северная части Казахстана будут под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, на западе и севере республики пройдут осадки в виде дождя и снега.
6 декабря на севере страны прогнозируется сильный снег, ожидаются гололёд и метель. На юге и юго-востоке Казахстана - погода без осадков.
7 декабря по всей республике ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха: ночью на западе, в центре и на востоке страны до 10-18 мороза, на северо-западе и севере республики - до 25-33 градусов со знаком минус, на юге столбики термометров опустятся до 5-13 мороза.
Кроме того, по Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым