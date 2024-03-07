326 казахстанцев рекомендовали к обучению в ведущих вузах КНР
Сегодня, 19:56
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Сегодня, 19:56Сегодня, 19:56
114Фото: Миннауки и высшего образования РК
Заседание итоговой комиссии по межправительственным грантам состоялось в Астане под председательством вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой. Решением комиссии 326 казахстанцев рекомендованы к обучению по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры в ведущих вузах КНР, передаёт BaigeNews.kz.
Окончательное решение о присуждении образовательных грантов будет принято китайской стороной.
Грант покрывает расходы на академическое обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском или китайском языках.
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