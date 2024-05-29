325 предпринимателей пострадали от паводка в Кульсары

325 субъектов предпринимательства зарегистрированы в реестре пострадавших от паводков в Кульсары. Необходимые документы на возмещение ущерба сдали порядка 40 бизнесменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.

Комиссия работает в трёх направлениях: компенсация ущерба по товарно-материальным ценностям, недвижимому имуществу, движимому имуществу и оборудованию.

По товарно-материальным ценностям подано 135 заявлений. Специалистами совместно с департаментом государственных доходов идёт процесс расчёта компенсаций, 52 предпринимателя уже получили судебную экспертизу для получения денег.

Количество предпринимателей с повреждённой недвижимостью – 137. По девяти объектам продолжается работа по техническому обследованию. Признаны аварийными (подлежат к сносу) 15 объектов, ⁠требуют капитального ремонта - 14, текущего ремонта – 97. Сметное заключение выдано по 44 объектам.

Количество предпринимателей с повреждённым движимым имуществом и оборудованием – 119. На сегодня завершены работы по 15 заявлениям.

Всего в вышеуказанных работах задействовано 12 компаний и 57 специалистов оценки и специальных экспертиз.