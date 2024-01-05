32 тысячи правонарушений выявили с помощью камер в Акмолинской области

В Акмолинской области в 2023 году с помощью камер видеонаблюдения выявлено более 32 тысяч административных правонарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Основные правонарушения – это повышение скоростного режима, выброс мусора в неположенном месте, распитие алкогольных напитков или нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии и т.п.

Очевидна польза камер видеонаблюдения в профилактическом плане, поскольку они являются сдерживающим фактором для потенциальных правонарушителей. Жители города осведомлены о наличии видеокамер и, как правило, в зоне их видимости стараются не допускать преступлений и правонарушений.

В целом в 2023 году в Акмолинской области благодаря организованным мероприятиям по формированию нетерпимости к правонарушениям и слаженной работе сотрудников полиции был повышен общий уровень административных правонарушений на 31,2%.