32 тысячи правонарушений выявили с помощью камер в Акмолинской области
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В Акмолинской области в 2023 году с помощью камер видеонаблюдения выявлено более 32 тысяч административных правонарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Основные правонарушения – это повышение скоростного режима, выброс мусора в неположенном месте, распитие алкогольных напитков или нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии и т.п.
Очевидна польза камер видеонаблюдения в профилактическом плане, поскольку они являются сдерживающим фактором для потенциальных правонарушителей. Жители города осведомлены о наличии видеокамер и, как правило, в зоне их видимости стараются не допускать преступлений и правонарушений.
В целом в 2023 году в Акмолинской области благодаря организованным мероприятиям по формированию нетерпимости к правонарушениям и слаженной работе сотрудников полиции был повышен общий уровень административных правонарушений на 31,2%.
"С начала 2023 года с помощью камер видеонаблюдения сотрудниками полиции было раскрыто 256 преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень раскрываемости правонарушений повысился. В ближайшей перспективе ожидается улучшение программного обеспечения и обслуживания систем ЦОУ, что позволит лучше контролировать ситуацию и тем самым обеспечить охрану общественного порядка и раскрытие преступлений", – отметила инспектор центра оперативного управления УП города Кокшетау Асель Нуртазина.