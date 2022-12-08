3,2 триллиона тенге из ЕНПФ потратили казахстанцы на жилье

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Более 1,3 миллиона вкладчиков ЕНПФ воспользовались своими пенсионными "излишками" для улучшения жилищных условий. Это данные с января 2021 года по 1 декабря 2022 года, передает BaigeNews.kz. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, пенсионный фонд перевел порядка 3,2 триллиона тенге.

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 миллиона тенге. Размещенные данные показывают, что по-прежнему

больше всего исполненных заявлений приходится на долю жителей города Алматы (17,4%), Астана (14%) и Мангистауской области (10,33%).

"Чаще всего (35,75% от всех исполненных заявлений) - это приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) и строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка). Порядка 21% заявлений - на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. Примерно такое же количество заявлений (20,88%) - для использования вкладчиками (получателями) пенсионных накоплений по системе жилищных строительных сбережений. Около 20% заявлений исполнены в целях использования ипотечного жилищного займа – от первоначального взноса до рефинансирования и полного погашения", - сообщили в пенсионном фонде.

Также ЕНПФ исполнил 398 875 заявлений на лечение на общую сумму 314,9 миллиарда тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 миллиона тенге. Чаще всего (более 96% заявлений) казахстанцы используют свои накопления в медицинских целях на стоматологические услуги. Только 2,8% заявлений - с целью получения офтальмологических услуг.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 декабря текущего года переведено 8,7 миллиарда тенге на основании 5 909 заявлений. При этом общее количество уникальных заявителей составляет 3 388 человек, что означает, что есть вкладчики, которые решили передать часть своих накоплений нескольким управляющим компаниям. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 миллиона тенге. По состоянию на 1 декабря 2022 года на рынке действуют пять УИП: АО Jusan invest, АО BCC Invest, АО "Сентрас Секьюритиз", АО Halyk Global Markets, АО Halyk Finance.