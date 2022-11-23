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32 села в Костанайской области остаются без мобильного интернета
В Костанайской области 526 населенных пунктов, из них 517 имеют статус сельских. Из них доступом к мобильному Интернету обеспечены 482, в 32 селах мобильный Интернет отсутствует. В таких точках численность населения менее 250 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.
"Обеспечение сельских населенных пунктов области повсеместным доступом к сети Интернет является одной из основных задач отрасли цифровизации и телекоммуникации", – ответил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.
Что касается планов на 2022-2023 годы, акиматом региона совместно с операторами связи – ТОО "КаР-Тел" (Beeline) и ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (Tele2) – проработан вопрос по улучшению качества мобильного Интернета до стандарта 4G в более чем двух сотнях сел.
Кроме того, в 28 построят новые станции связи.
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