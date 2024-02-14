3000 новых руководителей школ подготовят в 2024 году

Обучение 3000 претендентов в Республиканский кадровый резерв первых руководителей запланировано на 2024 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

В том числе 2500 претендентов для организаций среднего образования, 200 претендентов для дошкольного образования и 300 претендентов организаций ТиПО.

"208 претендентов зачислены в республиканский кадровый резерв первых руководителей. Лица, зачисленные в Кадровый резерв по рекомендации конкурсной комиссии, назначаются на должность первых руководителей государственных организаций образования без прохождения конкурсных процедур", – отметила руководитель управления комитета среднего образования Айман Дюсембаева.

В настоящее время управлениями образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент проводится работа по назначению резервистов на вакантные должности первых руководителей в школы, где имеются вакансии, а также строящиеся по проекту "Комфортная школа".

После назначения резервистов на должность запланирован этап сопровождения Центром педагогического мастерства АОО "НИШ" в течение одного календарного год