3000 новых руководителей школ подготовят в 2024 году
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Обучение 3000 претендентов в Республиканский кадровый резерв первых руководителей запланировано на 2024 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.
В том числе 2500 претендентов для организаций среднего образования, 200 претендентов для дошкольного образования и 300 претендентов организаций ТиПО.
"208 претендентов зачислены в республиканский кадровый резерв первых руководителей. Лица, зачисленные в Кадровый резерв по рекомендации конкурсной комиссии, назначаются на должность первых руководителей государственных организаций образования без прохождения конкурсных процедур", – отметила руководитель управления комитета среднего образования Айман Дюсембаева.
В настоящее время управлениями образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент проводится работа по назначению резервистов на вакантные должности первых руководителей в школы, где имеются вакансии, а также строящиеся по проекту "Комфортная школа".
После назначения резервистов на должность запланирован этап сопровождения Центром педагогического мастерства АОО "НИШ" в течение одного календарного год
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