300 домов снесут в двух микрорайонах Петропавловска

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300 домов в двух микрорайонах Петропавловска уйдут под снос. В основном это ветхое жильё, которое портит архитектурный вид города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На их месте планируют построить многоэтажки. Согласно генеральному плану, в областном центре в этом году будет построено 77 тысяч бюджетного, 93 тысячи коммерческого и 130 тысяч квадратных метров частного жилья. Кроме того, более 3000 земельных участков будут переданы населению под индивидуальное жилищное строительство. Отметим, что с 2017 года в Петропавловске снесли почти 1800 домов в частном секторе.

"Согласно закону о госсобственности, владельцы сносимых домов должны выбрать жильё для покупки. Площадь будет зависеть от квадратуры сносимого жилья. Если же они не хотят сразу покупать жилплощадь, то могут согласиться на денежную компенсацию", - сообщила Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска.