300 детей покинули здание Центра реабилитации из-за пожара — МЧС
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Пожарные ДЧС Астаны ликвидировали возгорание в Национальном центре детской реабилитации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
3 апреля в 19.58 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов о возгорании по адресу Туран, 36.
По прибытию огнеборцев установлено, что произошло загорание силового кабеля в подвальном помещении Национального центра детской реабилитации.
"Благодаря слаженным действиям пожарных в 21.13 пожар локализован, в 21.20 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Самостоятельно из здания вышли около 300 детей. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов. На месте были задействованы 56 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны", — отмечается в сообщении ведомства.
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