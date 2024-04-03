  • 3 Апреля, 23:52
  • BAIGENEWS

300 детей покинули здание Центра реабилитации из-за пожара — МЧС

Сегодня, 23:40
АВТОР
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yandex.ru Сегодня, 23:40
Сегодня, 23:40
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Фото: yandex.ru

Пожарные ДЧС Астаны ликвидировали возгорание в Национальном центре детской реабилитации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

3 апреля в 19.58 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов о возгорании по адресу Туран, 36.

По прибытию огнеборцев установлено, что произошло загорание силового кабеля в подвальном помещении Национального центра детской реабилитации. 

"Благодаря слаженным действиям пожарных в 21.13 пожар локализован, в 21.20 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Самостоятельно из здания вышли около 300 детей. Предварительная причина пожара  короткое замыкание электропроводов. На месте были задействованы 56 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны",  отмечается в сообщении ведомства.

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