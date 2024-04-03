300 детей покинули здание Центра реабилитации из-за пожара — МЧС

Пожарные ДЧС Астаны ликвидировали возгорание в Национальном центре детской реабилитации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

3 апреля в 19.58 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов о возгорании по адресу Туран, 36.

По прибытию огнеборцев установлено, что произошло загорание силового кабеля в подвальном помещении Национального центра детской реабилитации.