30 собак чуть не съели друг друга от голода после внезапной смерти хозяина

Карагандинские зоозащитники провели целую спасательную операцию для более чем трех десятков собак и пяти котов. Такое количество животных жило в частном доме карагандинца. Пожилой мужчина внезапно скончался и все эти хвостики оказались под угрозой голодной гибели. Ходили даже слухи, что они начали друг друга есть. Группа зоозащитников собралась и поспешила животным на помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eКaraganda.kz .

Так случилось, что этот мужчина скончался. И его собаки стали никому не нужны. Бывшая супруга карагандинца оказалась женщиной с большим сердцем. Она не выкинула всю эту свору на улицу, а обратилась за помощью к волонтерам и зоозащитникам. Они сначала помогали прокормить всех этих животных, а вот сейчас взялись за то, чтобы всех их стерилизовать и раздать в добрые руки.

"Частично этих собак мы поразбирали по приютам. В первую очередь мы забрали маленьких, больных и беременных животных. Очень много из этих собак неизвестные потравили. Кто-то разбрасывал отраву через забор. Бывшая супруга этого мужчины то и дело находила одну-две мертвые собаки. Эта женщина их кормила тем, что привозят из "Кошкиного дома". На днях мы рейдово туда выехали. Три беременных собаки я забирала к себе в приют еще ранее. Мы их стерилизовали в условиях операционной. А всех остальных за один день стерилизовали на месте. Когда приехали, прямо на наших глазах вдруг собака начала биться в конвульсиях. Пошла пена изо рта. Были все признаки отравления и агонии. Но нам удалось ее реанимировать. Собаку мы спасли", - рассказала Инна Радченко.

Теперь владелица этого дома хочет привести его в порядок и начать сдавать в аренду, а возможно даже продать. Поэтому перед волонтерами стоит задача куда-то всех этих животных определить. Сейчас они все привитые, кастрированные и стерилизованные. Опасности для людей не представляют. Кроме того, в уши собакам вживили специальные бирки, которые обозначают то, что животное находится под присмотром у ветеринаров.

"Самый главный результат - это то, что мы остановили этот неконтролируемый поток размножения и половой агрессии. Теперь бы еще найти всем им новую семью! Мы вложили в этих животных очень много средств. Им нужно срочно найти дом. От того, что мы их всех перестерилизовали, их же не перестанут и дальше травить! Мы так и не выяснили, кто это делал", - заключила зоозащитница.

За этот рейд ветеринары прооперировали 4 котов и 10 собак.