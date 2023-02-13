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30 собак чуть не съели друг друга от голода после внезапной смерти хозяина
Карагандинские зоозащитники провели целую спасательную операцию для более чем трех десятков собак и пяти котов. Такое количество животных жило в частном доме карагандинца. Пожилой мужчина внезапно скончался и все эти хвостики оказались под угрозой голодной гибели. Ходили даже слухи, что они начали друг друга есть. Группа зоозащитников собралась и поспешила животным на помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eКaraganda.kz.
"Жил в Караганде человек. Он очень любил животных! Однажды приютил бездомную собаку. Потом взял с улицы еще и еще. Собак своих любил. Он их прививал, полноценно кормил. За ними ухаживал. У него в доме везде стоят лекарства, различные средства для обработки. Но почему-то он считал, что стерилизовать их - это грех. И в результате этих собак стало больше 30 и плюс еще 5 кошек. Его бывшая жена говорит, что он еще каких-то животных подбирал. Но в основном - это все потомки той самой первой собачки", - рассказывает владелица приюта "У рыжего кота" и председатель общества "Дари добро" Инна Радченко.
Так случилось, что этот мужчина скончался. И его собаки стали никому не нужны. Бывшая супруга карагандинца оказалась женщиной с большим сердцем. Она не выкинула всю эту свору на улицу, а обратилась за помощью к волонтерам и зоозащитникам. Они сначала помогали прокормить всех этих животных, а вот сейчас взялись за то, чтобы всех их стерилизовать и раздать в добрые руки.
"Частично этих собак мы поразбирали по приютам. В первую очередь мы забрали маленьких, больных и беременных животных. Очень много из этих собак неизвестные потравили. Кто-то разбрасывал отраву через забор. Бывшая супруга этого мужчины то и дело находила одну-две мертвые собаки. Эта женщина их кормила тем, что привозят из "Кошкиного дома". На днях мы рейдово туда выехали. Три беременных собаки я забирала к себе в приют еще ранее. Мы их стерилизовали в условиях операционной. А всех остальных за один день стерилизовали на месте. Когда приехали, прямо на наших глазах вдруг собака начала биться в конвульсиях. Пошла пена изо рта. Были все признаки отравления и агонии. Но нам удалось ее реанимировать. Собаку мы спасли", - рассказала Инна Радченко.
Теперь владелица этого дома хочет привести его в порядок и начать сдавать в аренду, а возможно даже продать. Поэтому перед волонтерами стоит задача куда-то всех этих животных определить. Сейчас они все привитые, кастрированные и стерилизованные. Опасности для людей не представляют. Кроме того, в уши собакам вживили специальные бирки, которые обозначают то, что животное находится под присмотром у ветеринаров.
"Самый главный результат - это то, что мы остановили этот неконтролируемый поток размножения и половой агрессии. Теперь бы еще найти всем им новую семью! Мы вложили в этих животных очень много средств. Им нужно срочно найти дом. От того, что мы их всех перестерилизовали, их же не перестанут и дальше травить! Мы так и не выяснили, кто это делал", - заключила зоозащитница.
За этот рейд ветеринары прооперировали 4 котов и 10 собак.
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