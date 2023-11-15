30 лет тенге: элита казахстанской финансовой сферы собралась в Алматы

В Алматы начинает работу XI Конгресс финансистов Казахстана. Проходит он в день, когда 30 лет назад была введена в обращение национальная валюта - тенге, передает BaigeNews.kz.

Конгресс финансистов традиционно проходит 15 ноября, в честь дня тенге. Но в этом году Конгресс особенный. Среди гостей практически вся элита финансовой сферы Казахстана, в том числе все председатели Нацбанка, начиная с 1993 года, автор первого дизайна тенге Мендыбай Алин, министр ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, министр финансов РК Ерлан Жамаубаев, экономисты и финансисты.

"За эти 30 лет в Казахстане создана надежная финансовая инфраструктура, оказываются качественные финансовые услуги. За 5 лет существенно вырос объем безналичных платежей. Через национальную платежную систему ежедневно проводят транзакции на десятки миллиардов тенге", - сказал нынешний председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.

Он отметил, что на Конгрессе будет объявлено о запуске третьей формы национальной валюты – цифрового тенге, и символично, что это будет сделано в день рождения национальной валюты.

Фото: Альберт Ахметов