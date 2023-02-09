29 населённых пунктов области Улытау под угрозой подтопления

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29 населённых пунктов находятся под угрозой подтопления в области Улытау. В них проживают более трёх тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В регионе начались противопаводковые работы. Оборудовали 42 пункта для возможной эвакуации жителей. В готовность приведены 34 единицы спецтехники. Специалисты расчищают канавы и создают беспрепятственные условия для стока талых вод. Ситуация находится на контроле властей региона.

С 1 марта спасательные службы переведут в состояние повышенной готовности, отметили в ДЧС области.