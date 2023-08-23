28 школ Павлодарской области не готовы к учебному году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.

Управление образования обещает сдать все объекты до конца месяца. Подрядчикам уже пригрозили, если школы не откроют двери на первый звонок - компании лишатся лицензий.

"Осталось всего 10 дней. Если вы не завершите ремонт до начала учебного года, мы лишим вас лицензии через суд", - говорит аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Эти кадры с посещения проблемной школы №5 Павлодара. Именно здесь есть риски срыва начала учебного процесса. В прошлом году тут провели ремонт кровли и фасада. На эти цели было потрачено 145 миллионов тенге. Тогда подрядчики закончили свои работы буквально за день до праздничной линейки. В этом году на внутренний ремонт актового и спортивного залов, ремонт коридоров и классов, а также внешнее ограждение выделено еще 271 миллион тенге.

"Мы проводим здесь работы по внутренней отделке стен и потолков, а также занимаемся отоплением, электричеством и канализацией. По нашей оценке, мы уже выполнили 95% работы. По договору мы должны завершить до первого сентября, мы успеем", - обещает представитель подрядной организации Талгат Мелдеев.

В этом году в регионе запланирован капитальный ремонт 33 школ. На эти цели выделено более 6 миллиардов тенге. В настоящее время подготовили 5 учебных заведений. В остальных школах работы еще ведутся. Отстают от графика пятая школа в Павлодаре, и еще две школы в поселках.