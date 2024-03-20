28 млн человек находятся в рабстве

28 млн человек во всех странах мира до сих пор находятся в трудовом рабстве и занимаются трудом без своей воли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник докладе Международной организации труда.

Незаконные доходы, получаемые от использования принудительного труда в частном секторе, выросли в мире с 2014 года на 37%, достигнув 236 млрд долларов в год.

"Глобальные оценки, опубликованные в 2022 году, были печальными: 28 миллионов человек были подвержены принудительному труду,12 миллионов из них - женщины и девочки, и более 3 миллионов - дети, - сказал еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. - Сегодня мы узнали, что это по-прежнему прибыльный бизнес". "Это эквивалент ВВП таких стран, как Латвия или Хорватия, - объясняет директор Департамента условий труда и равенства МОТ Мануэла Томей. - Это даже превышает доходы гигантских технологических компаний, таких как Microsoft или Samsung. Но за этими ошеломляющими цифрами скрываются человеческие страдания. Есть люди, которые попали в замкнутый круг насилия, подвергаются различным формам принуждения, которые делают невозможным их освобождение от работы, которую они выполняют против своей воли".

Самые высокие ежегодные нелегальные доходы от принудительного труда извлекаются в Европе и Центральной Азии.

В докладе отмечается, что 73% от общего объема незаконных доходов составляет принудительная сексуальная эксплуатация.

В промышленности от использования принудительного труда генерируется прибыль в размере 35 миллиардов долларов. За ней следуют услуги (20,8 млрд) и сельское хозяйство (5 млрд).

По оценкам экспертов, в 2021 году принудительным трудом каждый день были заняты 27,6 млн человек. За 5 лет их число выросло на 10%.