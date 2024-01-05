28-летнего мужчину подозревают в половой связи с подростком в Петропавловске

Жителя Петропавловска задержали и водворили в СИЗО по подозрению в половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"Установлено, что 28-летний мужчина вступил в половую связь с 14-летней несовершеннолетней. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска. Факт внесён в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 122 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела.



