28-летнего мужчину подозревают в половой связи с подростком в Петропавловске
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
230Фото: pkzsk.info
Жителя Петропавловска задержали и водворили в СИЗО по подозрению в половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
"Установлено, что 28-летний мужчина вступил в половую связь с 14-летней несовершеннолетней. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска. Факт внесён в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 122 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.
Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела.
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