28 котлов и 11 турбин отремонтируют в моногородах Казахстана - Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства доложил о подготовке к ремонтной кампании на ТЭЦ в моногородах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Особое внимание министерство уделяет подготовке к следующему отопительному сезону по ТЭЦ в моногородах. Так, в соответствии с планом-графиком запланирован ремонт и реконструкция 28 котлов и 11 турбин в городах Степногорск, Риддер, Темиртау, Шахтинск, Рудный Экибастуз, Кентау", - сказал министр.

За ходом ремонтных работ установлен еженедельный контроль с посещением территориальных департаментов Комитета энергонадзора. На ежемесячной основе проводятся отраслевые селекторные совещания по выявлению и решению проблемных вопросов.

Касательно развития инфраструктуры, по данным главы министерства, на сегодняшний день все 20 моногородов обеспечены электричеством и теплом. Газоснабжением из 20 моногородов обеспечены 9 городов. Не газифицированными остаются 11 городов.