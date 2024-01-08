275 тысяч гектаров дна Аральского моря засадят саксаулом в 2024 году

В этом году 275 тысяч гектаров дна Аральского моря засадят саксаулом, а к 2025 году им будет засажено в общей сложности 1,1 миллиона гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

По информации министерства, для создания леса на дне Аральского моря были проведены почвенные обследования на площади 753 тысячи гектаров.

"Для посадки саксаула на засоленных и песчаных почвах наукой рекомендовано применение различных технологий. Для этого создан опытный участок на площади 150 гектаров, где используются такие методы, как посадка с закрытой корневой системой и посев семян с использованием стимуляторов роста (гидрогель)", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что для быстрой адаптации и высокой приживаемости посадочного материала в ближайшее время планируется завершить строительство лесного питомника на дне Аральского моря площадью 33 гектара

"Этот питомник будет работать, как опытная площадка для столичного РГКП "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр", где хранится генетический банк лесных семян, в том числе и семена саксаула, который станет основной породой рукотворных лесов на дне Аральского моря", - отметили в ведомстве.

Также в Минэкологии подчеркнули, что для получения максимальной приживаемости саксаула, лесомелиоративные работы проводятся на основании научных рекомендации и рабочих проектов (основные методы механизированный посев и посадка).