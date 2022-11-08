271 иностранного наблюдателя аккредитовала ЦИК РК на президентские выборы

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Центральная избирательная комиссия аккредитовала 271 наблюдателя от международных организаций и иностранных государств с учётом отзыва двух наблюдателей от Организации тюркских государств. Об этом на заседании сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, передаёт BaigeNews.kz.

"Аккредитованы 139 наблюдателей из международных организаций и восемь из иностранных государств. С первого по седьмое ноября 2022 года ЦИК от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 134 наблюдателей от четырёх международных организаций и 14 иностранных государств. От четырёх международных организаций на аккредитацию вынесены 110 наблюдателей, в том числе от миссии наблюдателей от СНГ - 55 наблюдателей, от Межпарламентской Ассамблеи государств - 34 наблюдателя. В составе миссии по Шанхайской организации сотрудничества - 19 наблюдателей, от Организации тюркских государств - два наблюдателя", - сказал Мухтар Ерман.

От 14 иностранных государств для аккредитации представлены 24 кандидатуры, в том числе от Великобритании, Ирана, Сербии, Узбекистана и Финляндии - по два наблюдателя, от Армении, Венгрии, Кыргызстана - по одному наблюдателю, от Российской федерации - четыре наблюдателя.

Ранее в Центральной избирательной комиссии утвердили список участников и регламент проведения предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий. Телевизионные дебаты пройдут 11 ноября в 20:00 в прямом эфире на телеканале "Хабар".