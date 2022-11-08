ЦИК утвердила список участников предвыборных дебатов

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В Центральной избирательной комиссии утвердили список участников и регламент проведения предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий, передаёт Baigenews.kz.

В предвыборных дебатах будут участвовать:

Мейрам Кажыкен;

Жигули Дайрабаев;

Каракат Абден;

Нурлан Ауесбаев;

Салтанат Турсынбекова;

Ерлан Кошанов (от имени Касым-Жомарта Токаева).

Дебаты будут состоять из четырёх раундов.:

Первый раунд — презентация предвыборной программы, в ней состоятся выступления каждого участника, будут представлены их программы, на выступление отводится до трёх минут.

Второй раунд — это дискуссионная сессия, на которой участники будут задавать по два вопроса и отвечать на два вопроса соответственно. На формулировку вопроса дается 30 секунд, на ответ предоставляется по две минуты.

Третий раунд — это вопросы от избирателей. С 5 ноября телеканал "Хабар" ведёт сбор вопросов от избирателей. По одному вопросу рандомно будет задано каждому кандидату. Время, предусмотренное на ответ, — до двух минут.

Четвертый раунд — это обращение к избирателям. На каждое выступление кандидата отводится по две минуты.

Предвыборные телевизионные дебаты пройдут 11 ноября в 20:00 в прямом эфире на телеканале "Хабар".