В Шымкенте задержали 27 несовершеннолетних за работу в ресторанах и кафе в ночное время
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Полицейские Шымкента провели рейдовые работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и задержали подростков, работающих в ночное время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
"Задержано 27 несовершеннолетних, которые работали в кафе и ресторанах официантами. Инспекторами ювенальной полиции в отношении владельцев бизнеса составлен протокол по статье 132-ой административного кодекса и наложен штраф. А с родителями детей была проведена профилактическая беседа, составлен протокол по 442-й статье, части первой, Кодекса Административных Правонарушений", — рассказал старший инспектор управления местной полицейской службы ДП г. Шымкента Шарен Бекенов.
Согласно закону, в Казахстане дети, не достигшие совершеннолетия, могут работать вполне легально. Время работы ребенка, не достигшего 18 лет, не должно превышать 24 часов в неделю, свидетельствуют юристы.
"В соответствии со статьей 31-ой Трудового кодекса несовершеннолетний имеет право работать с 14 лет. Эта работа не должна причинять вред учебному процессу и здоровью подростка. Но рабочее время несовершеннолетнего работника не должно превышать 24 часа в неделю.
Также несовершеннолетний не должен привлекаться к работе в ночное время, он не может нести материальную ответственность и использоваться на сверхурочных или вахтовых работах. При заключении трудового договора несовершеннолетнего ребенка один из родителей должен его подписать", - говорит юрист Каирхан Балгабек.
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