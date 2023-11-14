В Шымкенте задержали 27 несовершеннолетних за работу в ресторанах и кафе в ночное время

Полицейские Шымкента провели рейдовые работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и задержали подростков, работающих в ночное время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

"Задержано 27 несовершеннолетних, которые работали в кафе и ресторанах официантами. Инспекторами ювенальной полиции в отношении владельцев бизнеса составлен протокол по статье 132-ой административного кодекса и наложен штраф. А с родителями детей была проведена профилактическая беседа, составлен протокол по 442-й статье, части первой, Кодекса Административных Правонарушений", — рассказал старший инспектор управления местной полицейской службы ДП г. Шымкента Шарен Бекенов.

Согласно закону, в Казахстане дети, не достигшие совершеннолетия, могут работать вполне легально. Время работы ребенка, не достигшего 18 лет, не должно превышать 24 часов в неделю, свидетельствуют юристы.