26 тонн мусора собрали на озёрах нацпарка "Бурабай" за зиму

За зимний период инспекторы и рабочие по благоустройству Государственного национального природного парка "Бурабай" УДП собрали 26 тонн мусора с акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках акции "Чистый лед" сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушёл под воду после таяния льда. Заодно проводят профилактические беседы с отдыхающими.

"Ихтиофауна озер Государственного национального природного парка "Бурабай" успешно перезимовала. С целью сохранения биоразнообразия водоемов проведено 23 аэрационных мероприятия на озерах Жукей и Катарколь. Эти мероприятия проводились в связи с низким уровнем растворимого кислорода в воде. Такие меры помогают обеспечить оптимальные условия для жизни водных организмов и поддерживают экосистему водоемов в здоровом состоянии. Призываем не выбрасывать мусор в водоемы, не оставлять на берегу, а также помнить о значимости сохранения чистоты водных ресурсов. После посещения нашего парка, зимней рыбалки или отдыха на льду необходимо забрать все свои отходы и оставить место чистым!" — говорит инженер-ихтиолог Нурман Айткожин.

В последней масштабной акции по очистке ледового покрытия озёр Боровое, Щучье, Катарколь, Малое Чебачье и Жукей в уходящем зимнем сезоне участвовали 60 человек инспекторского состава Боровского, Приозерного, Бармашинского, Акылбайского и Темноборского лесничеств, а также егеря, инженеры Нацпарка и сотрудники ТОО "Бурабай Даму" УДП. С ледового покрова собрали и вывезли почти тонну различных бытовых отходов.