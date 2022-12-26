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  • 2,5 тысячи ёлок забрали полицейские у казахстанцев в ходе новогоднего рейда
grani.lv Сегодня, 12:35
51
Сегодня, 12:35
51
Фото: grani.lv

2,5 тысячи ёлок забрали полицейские у казахстанцев в ходе новогоднего рейда

В канун новогодних праздников полицейские изъяли более 2,5 тысячи деревьев хвойных пород. К административной ответственности за незаконную порубку, провоз и реализацию елей и сосен привлекли 240 правонарушителей, передаёт BaigeNews.kz.

С 15 декабря 500 мобильных, в которые вошли полицейские и лесоохранные органы, провели более тысячи рейдов на автодорогах, рынках и других местах. Они контролировали реализацию ёлок и сосен в запрещённых для продаж местах, а также без соответствующих документов.

Всего выявлено 235 нарушений (в том числе три факта незаконной порубки и 45 фактов незаконной реализации молодняка хвойных пород), а также 11 уголовных правонарушений.

 

 

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#статистика #ёлка #полиция #рейд
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:35
51
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