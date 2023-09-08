2,5 тонны рачков артемия салина изъяли у павлодарца

Полицейские обнаружили в ГАЗели павлодарца 53 мешка цист рачка артемия салина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Министерства внутренних дел РК, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области в ходе проведения ОПМ “Браконьер” обнаружили в ГАЗели павлодарца 53 мешка с рачками цист артемия салина. Общий вес – более 2,5 тонны. Мужчину задержали. Сейчас начато досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений”.

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлен ущерб, нанесенный государству", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Отметим, артемия салина – редкий вид ракообразных. Эти рачки водятся только в соленых озерах. Встречаются они в Сибири, на Урале, в Казахстане и США. Рачки артемия салина имеют уникальный целебный эффект и потому представляют особую ценность на чёрном рынке. Именно поэтому за ними регулярно охотятся браконьеры.