25 горняков едва не остались под завалами на шахте в Алматинской области

Нарушения норм промышленной безопасности при проведении горных работ в штольне свинцового месторождения "Туйык" в Кегенском районе обнаружили в Алматинской области. Прокурорами приостановлена деятельность шахты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

"В ходе обследования установлены факты деформации и повреждения укреплений сводов штольни, зависание кусков горной массы по кровле и бортам, а также отклонение от проектной документации и отсутствие паспортов крепежного материала и иной исполнительской документации. Выявленные нарушения создавали реальную угрозу обрушения, что могло повлечь необратимые последствия для жизни и здоровья 25 горняков", - говорится в сообщении.

В отношении недропользователя возбуждено административное производство по 298 КоАПРК (нарушение правил по безопасному ведению работ) и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Деятельность шахты приостановлена до устранения выявленных нарушений.