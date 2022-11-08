25 дворов домов и детсад затоплены в Туркестанской области из-за дождя

Фото: ДЧС Туркестанской области

В Толебийском районе Туркестанской области из-за сильного дождя затопило 25 дворов жилых домов и частный детский сад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС.

Указывается, что 7 ноября с 17:30 в Туркестанской области непрерывно лил сильный дождь. Спасатели устраняют последствия подтоплений. Сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей.

В настоящее время проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено более 200 мешков, ещё планируется уложить порядка 300 мешков в местах возможного скопления воды.

По информации синоптиков, 8 ноября в регионе снова ожидаются сильные осадки.