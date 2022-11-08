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  • 25 дворов домов и детсад затоплены в Туркестанской области из-за дождя
ДЧС Туркестанской области Сегодня, 01:21
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Фото: ДЧС Туркестанской области

25 дворов домов и детсад затоплены в Туркестанской области из-за дождя

В Толебийском районе Туркестанской области из-за сильного дождя затопило 25 дворов жилых домов и частный детский сад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС.
 
Указывается, что 7 ноября с 17:30 в Туркестанской области непрерывно лил сильный дождь. Спасатели устраняют последствия подтоплений. Сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей.
 
В настоящее время проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено более 200 мешков, ещё планируется уложить порядка 300 мешков в местах возможного скопления воды. 
 
По информации синоптиков, 8 ноября в регионе снова ожидаются сильные осадки.
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#подтопление #Туркестанская область #дожди #детсад
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:21
57
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