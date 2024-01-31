25 человек пострадали в массовом ДТП в Жамбылской области

В Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 26 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный Департамент полиции.

Сообщается, что 31 января в 10:47 часов на 567 километре автодороги республиканского значения "Западная Европа – Западный Китай" возле села Нурлыкент Жуалинского района из-за плохих погодных условий (гололеда, ограничения видимости и метели) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 26 автомашин - четырёх пассажирских автобусов, четырёх грузовых автомашин и 18 легковых авто.

"В результате ДТП погибших нет. В центральную районную больницу села Бауыржана Момышулы обратились 25 человек", - сообщили в полиции.

Отмечается, что автодорога из Тараза с 593 по 534 км закрыта в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего выясняются.



