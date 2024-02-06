  • 6 Февраля, 21:27
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240 килограммов за год или как полицейские Астаны ловят наркокурьеров

Сегодня, 20:00
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240 килограммов за год или как полицейские Астаны ловят наркокурьеров Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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В эти дни полицейские устроили настоящую охоту на наркокурьеров и их клиентов. Для этого даже привлекли волонтеров. В Астане определили 18 районов, где оборот незаконных веществ происходит чаще всего. Корреспондент Baigenews.kz узнал как определить закладчика и куда в этом случае обращаться. 

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