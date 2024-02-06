240 килограммов за год или как полицейские Астаны ловят наркокурьеров
Сегодня, 20:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:00Сегодня, 20:00
128
В эти дни полицейские устроили настоящую охоту на наркокурьеров и их клиентов. Для этого даже привлекли волонтеров. В Астане определили 18 районов, где оборот незаконных веществ происходит чаще всего. Корреспондент Baigenews.kz узнал как определить закладчика и куда в этом случае обращаться.