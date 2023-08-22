2,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур убрано в Казахстане

На сегодня по республике уже убрано 2,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур или 14,1 процентов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил, что массовый сбор урожая начат во всех регионах республики. При средней урожайности 11,5 ц/га намолочено 2,8 миллиона тонн зерна.

"Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составит 24,0 миллиона гектаров (что больше на 651,8 тысяч гектаров по сравнению с 2022 годом). Из них площади уборки зерновых составляют 17,4 миллиона гектаров. Если смотреть в разрезе культур, в том числе социально-значимым, то площади уборки пшеницы составляют 13,7 миллиона гектаров, из них убрано 1,5 миллиона гектаров с урожайностью 11,8 ц/га, намолочено 1,8 миллиона тонн", - сказал Карашукеев.

Масличных подлежит к уборке 2 799,5 тысяч гектаров, на сегодня убрано 34 тысяч гектаров с урожайностью 6,9 ц/га. Картофеля необходимо убрать с площади 188,3 тысяч гектаров, собрано 458 тысяч тонн с урожайностью 208,9 ц/га. Площади уборки овощей составляют 164,8 тысяч гектаров, собрано 1,5 миллиона тонн при урожайности 216,3 ц/га.

Министр добавил, что по данным акиматов областей на сегодня 45,1 процента посевов зерновых культур находится в хорошем, 46 процентов в удовлетворительном и 7,5 процентов в плохом состоянии.

"При этом, 181 тысяч гектаров или менее одного процента зерновых посевов погибли, преимущественно это в Павлодарской области, при этом отмечаем, что данный показатель является ниже среднемноголетних. Для сравнения, в 2021 году, который также считался засушливым, погибло 3,8 процентов посевов", - пояснил он.

Также глава министерства отметил, что из-за малого поступления воды из Кыргызской Республики, по информации акимата Жамбылской области, пострадали порядка 7,8 тысяч гектаров, в том числе 1,2 тысяч гектаров посевов сахарной свеклы.