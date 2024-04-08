24 директора школ наказали в Мангистауской области

Прокуроры провели проверки обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях и выявили нарушения в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проверки компьютерных классов установлено, что в компьютерах для школьников имеется беспрепятственный доступ в интернет-пространство. В архиве поисковой системы браузера обнаружены просмотры страниц с вредным контентом, в том числе букмекерской конторы. В компьютерах не установлены так называемый "детский фильтр", программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных интернет-ресурсов по ключевым словам", - сообщили в прокуратуре региона.

Для устранения выявленных нарушений законности прокуратурой внесён акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования.

24 директора образовательных учреждений привлечены к административной ответственности по части 7-2 статьи 409 КоАП РК, ограничен доступ к опасным интернет ресурсам, защищены права 16 607 учащихся.