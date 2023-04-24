234 интернет-мошенничеств раскрыли благодаря CyberPol

Полицией запущен пилотный проект “CyberPol” который показывает свою эффективность в борьбе с преступлениями в сфере цифровых технологий, взаимодействии с госорганами и повышении правовой грамотности среди населения, передаёт BaigeNews.kz.

Он реализуется с декабря прошлого года на территории отдела полиции при УП района “Есиль” столицы.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов лично ознакомился с первыми результатами данного проекта.

Так, за короткий срок работы ударно-целевая группа “CyberPol”, в составе которой пять следователей, столько же оперуполномоченных и IT- криминалист, раскрыла 234 интернет-мошенничества, направила в суд 184 уголовных дела.

Здесь работа поставлена по принципу “одного окна” и неотложные следственные действия по совершенному преступлению проводятся одновременно в одном месте следователем, криминалистом и оперативным сотрудником. Как раньше обратившийся гражданин не теряет время.

К слову, в “CyberPol” упрощенный механизм принятия заявления. Как только потерпевший приходит, сразу принимается заявление. И тот же следователь сопровождает это дело до конца. Человек не теряет время и у него всегда есть связь со следователем.

В центре также функционирует цифровая лаборатория, в которой специалисты проводят технические проверки гаджетов, выявляют программы, с помощью которых были совершены мошеннические действия.

Специалист ЦАРКА в области кибербезопасности Виталий Перов отмечает особое внимание со стороны МВД в области расследования киберпреступлений, в рамках которого в принципе был создан пилотный проект “CyberPol”.

"На самом деле это очень уникальное решение и правильный подход к созданию отдельного подразделения, который будет заниматься именно расследованием киберпреступлений. Потому что для раскрытия таких преступлений требуются особые знания, большие ресурсы, внимание и взаимодействие с различными структурами, организациями по получению той или иной информации", - отметил специалист в сфере высоких технологий.

На встрече главе МВД продемонстрировали новые методы и способы расследования интернет-мошенничеств.