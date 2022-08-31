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Сегодня, 08:31
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230 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 августа в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.
По данным комиссии, за прошедшие сутки зарегистрированы 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждены 1 388 479 случаев, из них за последние 24 часа:
- в Нур-Султане – 44,
- в Алматы – 36,
- в Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области – 20,
- в Актюбинской области – 4,
- в Алматинской области – 3,
- в Жетысуской области – 0,
- в Атырауской области – 9,
- в ВКО – 2,
- в Абайской области – 0,
- в Жамбылской области – 1,
- в ЗКО – 20,
- в Карагандинской области – 35,
- в Улытауской области – 0,
- в Костанайской области – 24,
- в Кызылординской области – 4,
- в Мангистауской области – 10,
- в Павлодарской области – 6,
- в СКО – 9,
- в Туркестанской области – 1.
Выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции 401 человек.
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