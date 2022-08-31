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BaigeNews.kz / Артем Чурсинов Сегодня, 08:31
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Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

230 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 августа в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комиссии, за прошедшие сутки зарегистрированы 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждены 1 388 479 случаев, из них за последние 24 часа:

  • в Нур-Султане – 44,
  • в Алматы – 36,
  • в Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области – 20,
  • в Актюбинской области – 4,
  • в Алматинской области – 3,
  • в Жетысуской области – 0,
  • в Атырауской области – 9,
  • в ВКО – 2,
  • в Абайской области – 0,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 20,
  • в Карагандинской области – 35,
  • в Улытауской области – 0,
  • в Костанайской области – 24,
  • в Кызылординской области – 4,
  • в Мангистауской области – 10,
  • в Павлодарской области – 6,
  • в СКО – 9,
  • в Туркестанской области – 1. 

Выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции 401 человек. 

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#статистика #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:31
180
Журналист

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