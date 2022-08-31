230 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 августа в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комиссии, за прошедшие сутки зарегистрированы 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждены 1 388 479 случаев, из них за последние 24 часа:

в Нур-Султане – 44,

в Алматы – 36,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 20,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области – 0,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 2,

в Абайской области – 0,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 35,

в Улытауской области – 0,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 1.

Выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции 401 человек.