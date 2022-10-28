23 тысячи студентов хотят перевестись из Украины в казахстанские вузы

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23 тысячи студентов хотят перевестись из Украины в вузы Казахстана. О потоке заявлений рассказал министр науки и высшего образования. Саясат Нурбек на встрече с преподавателями Восточно-Казахстанского университета отметил, что речь идёт о молодых людях из Индии и Пакистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.

"23 тысячи студентов из Индии и Пакистана сейчас стучаться в наши двери. Это те студенты, которые обучались в украинских медуниверситетах и по понятным причинам, обучаться они там не могут. И сейчас мы сидим, думаем, что бы мы могли с ними сделать?" - вопрошает министр.

Поступают подобные заявления и от иностранных студентов российских вузов. Кроме того, желание преподавать в Казахстане высказали и профессоры этих медуниверситетов.

"Но к сожалению, новые академические хабы в нашей стране в последние годы не строились, серьезные вливания в эту инфраструктуру делали в 70-ых годах прошлого столетия", - считает он.

"Нам надо будет серьезно думать над академической инфраструктурой. Сможем ли мы принять, поглощать и обрабатывать такое количество растущее и это давление будет расти", - сказал Саясат Нурбек.

Выход министр видит не только в расширении зданий университетов, но и в цифровых вузах. По словам Саясата Нурбека, модели таких учебных заведений уже разрабатывают.